Замдиретор витебского ДЮСШ – Исаеву: «Изображенные на фотографии мячи не являются мячами, подаренными АБФФ в этом году»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель директора витебской детско-юношеской спортивной школы Ирина Есьман прокомментировала пост Валерия Исаева о мячах для местного ДЮСШ.

— Все мячи, подаренные федерацией, хранятся на базе нашей школы. Эти мячи предназначены детям к новому учебному году. Мы не знаем, откуда появились такие новости, но мы можем гарантировать, что ни один мяч не оказался на рынке.

От себя могу сказать, что изображенные на фотографии мячи не являются мячами, подаренными АБФФ в этом году. Новые мячи не имеют гравировки АБФФ и они совершенно другой раскраски, – сказала Есьман.

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