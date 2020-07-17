|
Шкурдай установила рекорд Беларуси на стометровке на спине, улучшив прежнее достижение на полторы секунды
17.07.2020 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в финале на стометровке на спине 17-летняя Анастасия Шкурдай побила свой же национальный рекорд (1.00,59), впервые в истории белорусского женского плавания преодолев на этой дистанции минутный рубеж — 59,08.
Эти время соответствуют пятому месту на ЧМ-2019, передает
Добавим, что чемпионате Беларуси выполнить олимпийские нормативы не представляется возможным, поскольку Международная федерация водных видов объявила мораторий на олимпийскую квалификацию до ноября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шкурдай установила рекорд Беларуси на стометровке на спине, улучшив прежнее достижение на полторы секунды
Сегодня в финале на стометровке на спине 17-летняя Анастасия Шкурдай побила свой же национальный рекорд (1.00,59), впервые в истории белорусского женского плавания...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)