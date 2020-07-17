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Шкурдай установила рекорд Беларуси на стометровке на спине, улучшив прежнее достижение на полторы секунды

17.07.2020 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в финале на стометровке на спине 17-летняя Анастасия Шкурдай побила свой же национальный рекорд (1.00,59), впервые в истории белорусского женского плавания преодолев на этой дистанции минутный рубеж — 59,08.

Эти время соответствуют пятому месту на ЧМ-2019, передает «Прессбол».

Добавим, что чемпионате Беларуси выполнить олимпийские нормативы не представляется возможным, поскольку Международная федерация водных видов объявила мораторий на олимпийскую квалификацию до ноября.

Занимался борьбой и паркуром, но чемпионом мира стал в велоспорте. Королек за тренировку проезжает 200 км

 
 
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Сегодня в финале на стометровке на спине 17-летняя Анастасия Шкурдай побила свой же национальный рекорд (1.00,59), впервые в истории белорусского женского плавания...
 
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