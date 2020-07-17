Шкурдай установила рекорд Беларуси на стометровке на спине, улучшив прежнее достижение на полторы секунды

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в финале на стометровке на спине 17-летняя Анастасия Шкурдай побила свой же национальный рекорд (1.00,59), впервые в истории белорусского женского плавания преодолев на этой дистанции минутный рубеж — 59,08.

Эти время соответствуют пятому месту на ЧМ-2019, передает «Прессбол».

Добавим, что чемпионате Беларуси выполнить олимпийские нормативы не представляется возможным, поскольку Международная федерация водных видов объявила мораторий на олимпийскую квалификацию до ноября.

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