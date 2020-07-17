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Виктор Лукашенко — медалистам Олимпиады-80: «Очень надеемся, что штаб-квартира НОК станет для вас домом»

17.07.2020 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Первый вице-президент НОК Беларуси встретился с медалистами 22-х Олимпийских игр, которые проходили в Москве в 1980-м.

«Большое спасибо, что пришли к нам. Мы очень надеемся, что здесь, штаб-квартира НОК, станет для вас домом, для вас, чемпионов, призеров, вообще для членов нашей олимпийской команды как прошлых лет, нынешних, так и будущих. Мы очень хотим, чтобы вы сюда приходили почаще, встречались, общались и находили какие-то общие интересы, взаимопонимание.

Поверьте, искренне хочу сказать, что для нас большая честь здесь находиться вместе с вами», – цитирует Лукашенко сайт СТВ.

«Для меня честь находиться рядом с вами. Вы – легенды не только отечественного, но и мирового спорта. Завоевав 33 медали, вы внесли значительный вклад в копилку сборной СССР, за которую выступали на Играх, и до сих пор остаетесь кумирами для наших детей. Игры в Москве стали первыми, которые прошли в Восточной Европе, и вы были не просто чемпионами и призерами, но в каком-то смысле первооткрывателями. Вы все – гордость белорусского народа!», – цитирует первого вице-президента сайт НОК.

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Виктор Лукашенко — медалистам Олимпиады-80: «Очень надеемся, что штаб-квартира НОК станет для вас домом»

Виктор Лукашенко — медалистам Олимпиады-80: «Очень надеемся, что штаб-квартира НОК станет для вас домом»

Фото: СТВ

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Первый вице-президент НОК Беларуси встретился с медалистами 22-х Олимпийских игр, которые проходили в Москве в 1980-м.
 
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