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В последний день опроса о необходимости строительства объектов в Борисове ледовый дворец уступает парку с благоустроенной набережной
17.07.2020 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На сайте Минского облисполкома идет опрос о необходимости строительства объектов в Борисове.
Среди вариантов: ледовый дворец, парк с благоустроенной набережной, аквапарк, спортивная площадка с зонами для воркаута и спортивных игр, ничего не нужно строить, лучше направьте эти деньги на что-то другое.
Отметим, что сегодня опрос должен завершиться.
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На данный момент лидирует парк с благоустроенной набережной — за этот вариант отдали свои голоса 70,71% участников опроса. Ледовый дворец поддержали 17,97% респондентов.
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В последний день опроса о необходимости строительства объектов в Борисове ледовый дворец уступает парку с благоустроенной набережной
На сайте Минского облисполкома идет опрос о необходимости строительства объектов в Борисове.
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