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В последний день опроса о необходимости строительства объектов в Борисове ледовый дворец уступает парку с благоустроенной набережной

17.07.2020 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На сайте Минского облисполкома идет опрос о необходимости строительства объектов в Борисове.

Среди вариантов: ледовый дворец, парк с благоустроенной набережной, аквапарк, спортивная площадка с зонами для воркаута и спортивных игр, ничего не нужно строить, лучше направьте эти деньги на что-то другое.

Отметим, что сегодня опрос должен завершиться. 

Ранее телеграм-канал NEXTA сообщил, что по школьным чатам был разослан призыв голосовать за ледовый дворец.

Позднее Миноблисполком опроверг данную информацию.

На данный момент лидирует парк с благоустроенной набережной — за этот вариант отдали свои голоса 70,71% участников опроса. Ледовый дворец поддержали 17,97% респондентов.

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На сайте Минского облисполкома идет опрос о необходимости строительства объектов в Борисове.
 
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