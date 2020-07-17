В последний день опроса о необходимости строительства объектов в Борисове ледовый дворец уступает парку с благоустроенной набережной

Источник материала: Tribuna.com

На сайте Минского облисполкома идет опрос о необходимости строительства объектов в Борисове.

Среди вариантов: ледовый дворец, парк с благоустроенной набережной, аквапарк, спортивная площадка с зонами для воркаута и спортивных игр, ничего не нужно строить, лучше направьте эти деньги на что-то другое.

Отметим, что сегодня опрос должен завершиться.

Ранее телеграм-канал NEXTA сообщил, что по школьным чатам был разослан призыв голосовать за ледовый дворец.

Позднее Миноблисполком опроверг данную информацию.

На данный момент лидирует парк с благоустроенной набережной — за этот вариант отдали свои голоса 70,71% участников опроса. Ледовый дворец поддержали 17,97% респондентов.

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь