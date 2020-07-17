«Лидс» Бьелсы вернулся в АПЛ спустя 16 лет

Источник материала: Tribuna.com

«Вест Бромвич» не смог обыграть «Хаддерсфилд» (1:2) в матче 45-го тура Чемпионшипа.

Таким образом, на счету команды Славена Билича 82 очка за один тур до конца сезона. Это значит, что «Лидс», лидирующий в Чемпионшипе с 87 очками в 44 матчах, гарантировал себе место в первой двойке и, как следствие, прямой выход в АПЛ.

«Лидс» покинул АПЛ по итогам сезона-2003/04. Йоркширцы из-за финансовых проблем вылетали в Лигу 1, где провели три года (с 2007 по 2010 год). В прошлом сезоне «Лидс» лидировал большую часть сезона в Чемпионшипе, однако опустился в зону плей-офф, где уступил «Дерби Каунти».

Третий претендент на прямой выход в АПЛ – «Брентфорд». Он может опередить «Вест Бром» уже в этом туре.

Таблица Чемпионшипа

Бьелса во время матчей «Лидса» сидит на ведре и не понимает, что здесь такого. Футбол-то смотреть удобнее