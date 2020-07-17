|
«Лидс» Бьелсы вернулся в АПЛ спустя 16 лет
17.07.2020 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Вест Бромвич» не смог обыграть
Таким образом, на счету команды
«Лидс» покинул АПЛ по итогам сезона-2003/04. Йоркширцы из-за финансовых проблем вылетали в Лигу 1, где провели три года (с 2007 по 2010 год). В прошлом сезоне
Третий претендент на прямой выход в
Бьелса во время матчей «Лидса» сидит на ведре и не понимает, что здесь такого. Футбол-то смотреть удобнее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Вест Бромвич» не смог обыграть «Хаддерсфилд» (1:2) в матче 45-го тура Чемпионшипа.Таким образом, на счету команды Славена Билича 82 очка за один тур до конца сезона.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)