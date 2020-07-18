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Николай Костер-Вальдау поздравил Бьелсу: «Ты сотворил историю с «Лидсом». Прошло 16 лет мучений»

18.07.2020 09:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», записал голосовое сообщение для Марсело Бьелсы, который вывел «Лидс» в АПЛ спустя 16 лет.

«Привет, Марсело. Уверен, ты прямо сейчас очень занят, просматривая составы Премьер-лиги за последние 5000 дней. Но сделай перерыв, Марсело! Ты вывел нас [в Премьер-лигу]! Ты сотворил историю с «Лидсом». Сегодня ты бессмертен.

Твое имя. Твой стиль. Твои дела. Марсело, прошло так много времени. Прошло детство с тех пор, как «Лидс» в последний раз украшал Премьер-лигу.

В тот день, когда мы вылетели, моей дочери было 3 года. Посмотрите на нее сейчас, она может водить машину, она может голосовать, она может работать. Мы все стали намного старше. Кажется, уже другой мир. Но ты заставил нас чувствовать себя молодыми. Шестнадцать мучительных лет. Мужчина был лишь мальчиком, когда плакал.

Ты тренировал. Обучал. Формировал. Придавал форму. Лучшая команда в лиге. Марсело, я хочу, чтобы ты услышал это послание: мы любим тебя! Больше, чем ты можешь себе представить. Идем вместе», – сказал актер.

Бьелса со второй попытки вернул «Лидс» в АПЛ. 16 лет ожиданий, прощайте!

 
 
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Актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», записал голосовое сообщение для Марсело Бьелсы, который вывел «Лидс» в АПЛ...
 
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