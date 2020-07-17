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Пресс-служба «Ислочи»: «Представители СМИ, не представившись, задавали тренеру вопросы, которые были не совсем корректные или имели фактические ошибки»
18.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-служба «Ислочи» раскритиковала журналистов, которые задавали вопросы на послематчевой пресс-конференции матча против
«После комментария Виталия Жуковского присутствующие в пресс-центре корреспонденты могли задать свои вопросы. Отметим, что главный тренер
Пресс-служба футбольного клуба «Ислочь» обращается к представителям средств массовой информации. Мы понимаем и ценим вашу работу, но в будущем постарайтесь приходить на пресс-конференцию подготовленными», – говорится в сообщении.
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Пресс-служба «Ислочи»: «Представители СМИ, не представившись, задавали тренеру вопросы, которые были не совсем корректные или имели фактические ошибки»
Пресс-служба «Ислочи» раскритиковала журналистов, которые задавали вопросы на послематчевой пресс-конференции матча против «Слуцка».
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