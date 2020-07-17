ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пресс-служба «Ислочи»: «Представители СМИ, не представившись, задавали тренеру вопросы, которые были не совсем корректные или имели фактические ошибки»

18.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба «Ислочи» раскритиковала журналистов, которые задавали вопросы на послематчевой пресс-конференции матча против «Слуцка».

«После комментария Виталия Жуковского присутствующие в пресс-центре корреспонденты могли задать свои вопросы. Отметим, что главный тренер «Ислочи» всегда максимально открыт к общению с журналистами, однако сегодня диалога как такового не было. Представители СМИ, не представившись, задавали тренеру вопросы, которые были не совсем корректные или имели фактические ошибки.

Пресс-служба футбольного клуба «Ислочь» обращается к представителям средств массовой информации. Мы понимаем и ценим вашу работу, но в будущем постарайтесь приходить на пресс-конференцию подготовленными», – говорится в сообщении.

Крутое предложение от букмекера: первая ставка без риска до 150BYN или +300BYN на первый депозит!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-служба «Ислочи» раскритиковала журналистов, которые задавали вопросы на послематчевой пресс-конференции матча против «Слуцка».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Клуб рискует стать новым «МЮ» или «Миланом» 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика