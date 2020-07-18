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Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсенал» против «Ман Сити», «МЮ» сыграет с «Челси» в воскресенье

18.07.2020 10:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 1/2 финала Кубка Англии на «Уэмбли» «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити», а в воскресенье «Манчестер Юнайтед» сразится с «Челси».

Кубок Англии

1/2 финала

Арсенал – Манчестер Сити
Дата проведения
18 июля, 21.45, «Уэмбли»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Челси
Дата проведения
19 июля, 20.00, «Уэмбли»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика Кубка Англии

 

 
 
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В 1/2 финала Кубка Англии на «Уэмбли» «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити», а в воскресенье «Манчестер Юнайтед» сразится с «Челси».
 
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