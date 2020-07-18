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Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсенал» против «Ман Сити», «МЮ» сыграет с «Челси» в воскресенье
18.07.2020 10:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 1/2 финала Кубка Англии на «Уэмбли»
Кубок Англии
1/2 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 1/2 финала Кубка Англии на «Уэмбли» «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити», а в воскресенье «Манчестер Юнайтед» сразится с «Челси».
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