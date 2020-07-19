В Бресте активисты массово покинули встречу с совладельцем аккумуляторного завода Дмитрием Басковым

Источник материала: Tribuna.com

19 июля в актовом зале Брестского горисполкома противники аккумуляторного завода встретились с совладельцем предприятия – гендиректором хоккейного клуба «Динамо-Минск» Дмитрием Басковым и главным инженером проектной организации «НПФ «Экология» Дмитрием Гуриковым.

Большая часть активистов демонстративно покинула зал в самом начале мероприятия.

Воскресные встречи противников аккумуляторного завода на площади Ленина в Бресте последние несколько недель проходят по одному и тому же сценарию. Аккумуляторщики к 12.00 приходят кормить голубей, как делали последние два с половиной года. К ним подходят милиционеры. Люди в форме говорят гражданским, что им больше нельзя в это время кормить голубей на площади, и отправляют в актовый зал горисполкома на встречу, посвященную местному референдуму о судьбе аккумуляторного завода.

На встрече мэр Бреста Александр Рогачук выслушал активиста Дмитрия Бекалюка и передал слово совладельцу завода Дмитрию Баскову.

– Дмитрий, вы выполните свое обещание, которое дали на площади – по поводу общественных обсуждений? – вмешался активист.

– Давайте более конструктивно. В чем вопрос, – уточнил мэр.

– Данный человек на площади пообещал общественности прислать специалиста на общественные обсуждения. Он готов подтвердить свои слова? – обратился к бизнесмену Дмитрий Бекалюк.

– Давайте пообщаемся спокойно, – начал Дмитрий Басков, но люди, не дождавшись ответа, встали со своих мест и пошли к выходу.