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Дмитрий Басков на встрече с противниками аккумуляторного завода: «Вам президент лично пообещал референдум. Я же не могу менять решение президента»
20.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщалось ранее, 19 июля в актовом зале Брестского горисполкома противники аккумуляторного завода встретились с совладельцем предприятия – гендиректором хоккейного клуба «Динамо-Минск» Дмитрием Басковым и главным инженером проектной организации «НПФ «Экология» Дмитрием Гуриковым.
Позже активисты массово покинули актовый зал.
Дмитрий Басков до этого на встрече заявил:
– Сегодняшняя встреча для меня – это подтверждение и продолжение той открытости, о которой мы публично заявляем. Этот диалог планировался быть конструктивным, поэтому я не приглашал никого из предприятия, чтобы это не переросло в какое-то перекрикивание. Лично для меня все те аргументы, которые озвучивались вами, очень важны. Я головой отвечаю за соответствие этого предприятия законодательной части.
Один из лидеров аккумуляторного протеста Дмитрий Бекалюк напомнил о требовании до местного референдума по судьбе аккумуляторного завода провести общественные обсуждения отчета о воздействии предприятия на окружающую среду.
— Для меня это (встречи в актовом зале горисполкома. – прим.) просто увод людей с площади. Не может быть вынесен на референдум завод без полного соответствия законодательству, – сказал активист.
На предложение перенести предприятие Дмитрий Басков ответил, что это будет стоить примерно 10 миллионов долларов.
Из трех предложенных активистом вариантов остался только один:
– Вам президент лично пообещал референдум. Я же не могу менять решение президента, – подчеркнул Дмитрий Басков.
Напомним, 22 июня стало известно, что судьбу аккумуляторного завода
Напомним, строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте проходят встречи противников аккумуляторного завода.
14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».
9 апреля 2020 года «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту строительства аккумуляторного завода, а спустя шесть дней – разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
23 апреля Главгосстройэкспертиза приняла решение приостановить действие своего заключения по аккумуляторному заводу, которое было выдано 13 апреля, – до устранения имеющихся противоречий. Поводом стала информация, которая поступила в Главгосстройэкспертизу из Брестского облисполкома, – об источниках финансирования строительства аккумуляторного завода.
22 мая аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр» вывели из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP – продали 100% долей в уставном фонде ООО «АйПауэр». В результате завод получил наименование ООО «Аккумуляторный Альянс». 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% – Дмитрию Баскову.
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Дмитрий Басков на встрече с противниками аккумуляторного завода: «Вам президент лично пообещал референдум. Я же не могу менять решение президента»
Как сообщалось ранее, 19 июля в актовом зале Брестского горисполкома противники аккумуляторного завода встретились с совладельцем предприятия – гендиректором...
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