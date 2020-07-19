Дмитрий Басков на встрече с противниками аккумуляторного завода: «Вам президент лично пообещал референдум. Я же не могу менять решение президента»

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, 19 июля в актовом зале Брестского горисполкома противники аккумуляторного завода встретились с совладельцем предприятия – гендиректором хоккейного клуба «Динамо-Минск» Дмитрием Басковым и главным инженером проектной организации «НПФ «Экология» Дмитрием Гуриковым.

Позже активисты массово покинули актовый зал.

Дмитрий Басков до этого на встрече заявил:

– Сегодняшняя встреча для меня – это подтверждение и продолжение той открытости, о которой мы публично заявляем. Этот диалог планировался быть конструктивным, поэтому я не приглашал никого из предприятия, чтобы это не переросло в какое-то перекрикивание. Лично для меня все те аргументы, которые озвучивались вами, очень важны. Я головой отвечаю за соответствие этого предприятия законодательной части.

Один из лидеров аккумуляторного протеста Дмитрий Бекалюк напомнил о требовании до местного референдума по судьбе аккумуляторного завода провести общественные обсуждения отчета о воздействии предприятия на окружающую среду.

— Для меня это (встречи в актовом зале горисполкома. – прим.) просто увод людей с площади. Не может быть вынесен на референдум завод без полного соответствия законодательству, – сказал активист.

На предложение перенести предприятие Дмитрий Басков ответил, что это будет стоить примерно 10 миллионов долларов.

Из трех предложенных активистом вариантов остался только один:

– Вам президент лично пообещал референдум. Я же не могу менять решение президента, – подчеркнул Дмитрий Басков.

Напомним, 22 июня стало известно, что судьбу аккумуляторного завода решит местный референдум . Такое обещание дал президент Александр Лукашенко на встрече с противниками аккумуляторного завода, которая прошла 22 июня возле здания горисполкома.

Напомним, строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района . Они считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте проходят встречи противников аккумуляторного завода.

14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

9 апреля 2020 года «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту строительства аккумуляторного завода, а спустя шесть дней – разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

23 апреля Главгосстройэкспертиза приняла решение приостановить действие своего заключения по аккумуляторному заводу, которое было выдано 13 апреля, – до устранения имеющихся противоречий. Поводом стала информация, которая поступила в Главгосстройэкспертизу из Брестского облисполкома, – об источниках финансирования строительства аккумуляторного завода.

22 мая аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр» вывели из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP – продали 100% долей в уставном фонде ООО «АйПауэр». В результате завод получил наименование ООО «Аккумуляторный Альянс». 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% – Дмитрию Баскову.

Басков об аккумуляторном заводе: «Если он действительно не будет соответствовать экологическим нормам, то он и не запустится»