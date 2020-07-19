Валерий Исаев: «Если болеть в этом году за неожиданного кандидата на пьедестал, так это за «Неман»

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент поделился мнением о «Немане», который после 18 тура чемпионата Беларуси занимает третье место в таблице.

«Неман» в порядке. Вот если болеть в этом году за неожиданного кандидата на пьедестал, так это за «Неман». Не за чемпионство (по-прежнему не стабильны по игре и не уверенны с прямыми конкурентами), не за медали Жодино ( кроме Пунтуса их никто, похоже, не хочет в команде ), не за унылое ( при такой зарплате тренерского штаба они давно уже должны быть лидерами). В Гродно все пока разумно», – написал Исаев в своем Facebook .

Напомним, «Неман», набрав 31 очко, находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

В мае над главным тренером нависла угроза отставки, однако после команда выдала 7-матчевую победную серию, поднявшись в топ-3 турнирной таблицы. Девять матчей «Неман» не проигрывает, сыграв сегодня вничью с «Шахтером» (0:0).

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