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Валерий Исаев: «Если болеть в этом году за неожиданного кандидата на пьедестал, так это за «Неман»
20.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольный агент
«Неман» в порядке. Вот если болеть в этом году за неожиданного кандидата на пьедестал, так это за «Неман». Не за чемпионство
Напомним, «Неман», набрав 31 очко, находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси.
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Футбольный агент Валерий Исаев поделился мнением о «Немане», который после 18 тура чемпионата Беларуси занимает третье место в таблице.
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