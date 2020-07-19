ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Валерий Исаев: «Если болеть в этом году за неожиданного кандидата на пьедестал, так это за «Неман»

20.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент Валерий Исаев поделился мнением о «Немане», который после 18 тура чемпионата Беларуси занимает третье место в таблице.

«Неман» в порядке. Вот если болеть в этом году за неожиданного кандидата на пьедестал, так это за «Неман». Не за чемпионство «Шахтера» (по-прежнему не стабильны по игре и не уверенны с прямыми конкурентами), не за медали Жодино ( кроме Пунтуса их никто, похоже, не хочет в команде ), не за унылое «Динамо» ( при такой зарплате тренерского штаба они давно уже должны быть лидерами). В Гродно все пока разумно», – написал Исаев в своем Facebook.

Напомним, «Неман», набрав 31 очко, находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

В мае над главным тренером «Немана» Игорем Ковалевичем нависла угроза отставки, однако после команда выдала 7-матчевую победную серию, поднявшись в топ-3 турнирной таблицы. Девять матчей «Неман» не проигрывает, сыграв сегодня вничью с «Шахтером» (0:0).

Широчайшая линия на высшую лигуи не только! Эти кэфы приятно удивят

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольный агент Валерий Исаев поделился мнением о «Немане», который после 18 тура чемпионата Беларуси занимает третье место в таблице.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Дмитрий Басков на встрече с противниками аккумуляторного завода: «Вам президент лично пообещал референдум. Я же не могу менять решение президента»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика