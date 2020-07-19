Олимпийский чемпион Романьков: «Европейские игры в Беларуси – это было не только достойно, это было мощно!»

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийский чемпион Александр Романьков считает, что Европейские игры в Беларуси были очень мощными.

«Самое главное достояние наше – это народ, который многое пережил, который знает, что это такое, и понимает, что нам нужно... Да не нужно! Мы такие всегда были и будем. Точно так же, как на Европейских Олимпийских играх в Беларуси – наша страна, наш народ был полностью открыт для всего мира!

Если посмотреть наши Олимпийские игры прошлого года, Европейские, это не только достойно – это мощно! Это ж можно сказать о том, что это наша молодежь, которая пошла и которая вот показывает такой результат, что вот мне, как уже ветерану, так приятно смотреть, я так рад за них был! Так как я был звездным послом на Олимпийских играх, я старался ездить буквально везде, чтобы посмотреть это. Я просто радовался тому, что эти ребята, фактически мои маленькие кусочки, которые вот вошли в них. Почему нет? Которые так радуют нашу страну, выигрывают.

Я не сомневаюсь, что у нас будет все в порядке. Очень хороший запас. И гребля, и бокс, и борьба. Фехтование подключится, фристайл, биатлон. Разве этого мало? Легкая атлетика! Все это все вместе – это защита не только нашего спорта, это защита нашей страны. Это защита нашего государства, нашего строя. Я верю в это», – сказал Романьков, передает телеграм-канал АТН.