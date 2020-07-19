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Николай Козеко: «Идея коммунизма изначально верна, но способностей наших вождей оказалось мало, а потребностей оказалось много. Это и разрушило всю систему и дискредитировало идею»
19.07.2020 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко высказался об идее коммунизма, которая была потеряна и дискредитирована.
– Ваше отношение к религии.
– Мы все атеисты. То поколение.
– Вы тоже?
– Воспитывался в атеистической семье. Отец был партийный, военным, известным белорусским критиком. И он действительно верил в это. И вообще идея коммунизма классная и изначально верна – от каждого по способностям, каждом по потребностям. Правда, исковеркали эту идею. Способностей наших вождей в конечном итоге оказалось мало, а потребностей оказалось много. Это и разрушило всю систему и дискредитировало идею. Рановато она выплыла на обозрение, – сказал Козеко в рамках YouTube-проекта
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Николай Козеко: «Идея коммунизма изначально верна, но способностей наших вождей оказалось мало, а потребностей оказалось много. Это и разрушило всю систему и дискредитировало идею»
Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко высказался об идее коммунизма, которая была потеряна и дискредитирована.
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