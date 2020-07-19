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Николай Козеко: «Идея коммунизма изначально верна, но способностей наших вождей оказалось мало, а потребностей оказалось много. Это и разрушило всю систему и дискредитировало идею»

19.07.2020 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко высказался об идее коммунизма, которая была потеряна и дискредитирована.

– Ваше отношение к религии.

– Мы все атеисты. То поколение.

– Вы тоже?

– Воспитывался в атеистической семье. Отец был партийный, военным, известным белорусским критиком. И он действительно верил в это. И вообще идея коммунизма классная и изначально верна – от каждого по способностям, каждом по потребностям. Правда, исковеркали эту идею. Способностей наших вождей в конечном итоге оказалось мало, а потребностей оказалось много. Это и разрушило всю систему и дискредитировало идею. Рановато она выплыла на обозрение, – сказал Козеко в рамках YouTube-проекта «6-я стадионная».

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко высказался об идее коммунизма, которая была потеряна и дискредитирована.
 
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