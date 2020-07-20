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Юрий Пунтус: «Антилевский мое доверие не оправдал. А через тренировочный процесс и огромное желание вернуться он доказал»

20.07.2020 08:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус оценил игру команды в матче с минским «Динамо» (0:0).

– Нам очень хотелось и нам нужно победить. Сделаем все, чтобы до конца бороться за поставленные задачи. Нам очень тяжело в этом. Потому что таких команд в этом чемпионате, к счастью, достаточно – десяток можно набрать, которые возьмут медали, и это не будет сенсацией. А еще очень хотелось победить, потому что мы виноваты перед болельщиками и перед собой, сыграв неудачно два последних матча – с «Шахтером» и с «Белшиной» в Бобруйске. Тогда, во-первых, потеряли очень важные очки в борьбе, о которой я говорю.

А самое главное – я боялся за психологическую неуверенность ребят. Потому что это всегда бьет. Но сегодняшняя игра в этом плане показала, что ребята умеют терпеть удар. Единственное, что не удалось – забить и выиграть. А так, результат справедлив.

Я был далек от мысли, что создадим максимального много моментов. В игре с «Динамо» сегодня это сделать тяжело. Тем более, при всем нашем желании играть в атакующий футбол, таких мастеров, которые себя уверенно чувствуют в штрафной и могут это завершить… У нас пока с этим проблемы.

Мы не много забиваем. Это факт. Мне сейчас тяжело сказать, почему мяч не влетел в ворота «Динамо» в начале матча. А остальное… Было напряжение – что у наших ворот, что у чужих. Но такими явно созданными моментами, чтобы вратари чудеса творили или штанги трещали, матч не изобиловал. А то, что была борьба с первой до последней минуты и желание обеих команд победить – это факт.

– Почему вне заявки Горбачик?

– Дубль сыграет в понедельник – «Динамо» к нам обратилось с такой просьбой. И кто хочет увидеть Горбачика, можете приходить – он сыграет за дубль. Все ребята, которые не получили практику или получили ее мало, сыграют. У меня такой подход. Тем более, в дубле есть проблемы количественного состава. И меня даже устраивает, что игра дубля не до матча основы, а после. Ну, а Валера – один из трех игроков, которые не попали в заявку по спортивному принципу.

– Выход в «старте» Антилевского как-то связан с тем, что он бывший игрок «Динамо»?

– Я ему много доверял. Он мое доверие не оправдал. Потом подсел на скамейку. А через тренировочный процесс и огромное желание вернуться он доказал. Не скрываю: одним из стимулов и было то, что «Динамо» для него станет большим раздражителем.

– Как вам дебют Мореши?

– Мне понравилось. Я благодарен своим помощникам, которые восстановили его физически. Потому что игровой практики с марта не было вообще. Плюс приехал с травмой приводящей мышцы бедра. Буквально три дня поработал в общей группе, а так он занимался с моими помощниками индивидуально – врачи, физподготовка. И подумал, что лучше его увидеть в игре с первых минут и затем поменять, чем выпустить на замену и вернуть на скамейку. Я такие замены не очень люблю, – сказал Пунтус.

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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» оценил игру команды в матче с минским «Динамо» (0:0).
 
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