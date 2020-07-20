Горбачик может покинуть «Торпедо-БелАЗ»

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, к нападающему «Торпедо-БелАЗ» Валерию Горбачику проявляют интерес ряд зарубежных клубов.

Существует вероятность, что игрок в ближайшее время покинет команду.

Напомним, после матча чемпионата Беларуси против минского «Динамо» главный тренер объяснил непопадание Горбачика в заявку на игру словами: «Не попал в число 18-ти».

В нынешнем сезоне на счету Горбачика 5 голов и 3 ассиста в 16 матчах высшей лиги. Подробную статистику 25-летнего футболиста смотрите здесь .

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