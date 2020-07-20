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Горбачик может покинуть «Торпедо-БелАЗ»

20.07.2020 08:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, к нападающему «Торпедо-БелАЗ» Валерию Горбачику проявляют интерес ряд зарубежных клубов.

Существует вероятность, что игрок в ближайшее время покинет команду.

Напомним, после матча чемпионата Беларуси против минского «Динамо» главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус объяснил непопадание Горбачика в заявку на игру словами: «Не попал в число 18-ти».

В нынешнем сезоне на счету Горбачика 5 голов и 3 ассиста в 16 матчах высшей лиги. Подробную статистику 25-летнего футболиста смотрите здесь.

Занимался борьбой и паркуром, но чемпионом мира стал в велоспорте. Королек за тренировку проезжает 200 км

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, к нападающему «Торпедо-БелАЗ» Валерию Горбачику проявляют интерес ряд зарубежных клубов.
 
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