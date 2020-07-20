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Гендиректор брестского «Динамо» Воробьев: «Были вынужден приостановить свою деятельность в Китае»
20.07.2020 10:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор брестского «Динамо» Сергей Воробьев объяснил, как развивается китайский проект команды.
«В связи со сложившейся ситуацией в мире, в частности, в Китае ФК «Динамо-Брест» был вынужден приостановить свою деятельность в этой стране», – сказал Воробьев.
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Генеральный директор брестского «Динамо» Сергей Воробьев объяснил, как развивается китайский проект команды.
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