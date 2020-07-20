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Гендиректор брестского «Динамо» Воробьев: «Были вынужден приостановить свою деятельность в Китае»

20.07.2020 10:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор брестского «Динамо» Сергей Воробьев объяснил, как развивается китайский проект команды.

«В связи со сложившейся ситуацией в мире, в частности, в Китае ФК «Динамо-Брест» был вынужден приостановить свою деятельность в этой стране», – сказал Воробьев.

Брестское «Динамо» хотело делать деньги в Китае: открыло офис в Пекине, подписало игрока оттуда. Вот чем это закончилось

Занимался борьбой и паркуром, но чемпионом мира стал в велоспорте. Королек за тренировку проезжает 200 км

 
Теги: Брест
 
 
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Генеральный директор брестского «Динамо» Сергей Воробьев объяснил, как развивается китайский проект команды.
 
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