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Николай Козеко: «Молодежь такая, что скажет и будет чувствовать себя правыми. И это правильно. Прошло время директив»
20.07.2020 13:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Николай Козеко порассуждал о нынешней молодежи
«Мы продукты сталинского времени. Я себя так чувствую. Иногда думаешь, что лучше промолчать, здоровее будешь. А потом думаешь, жалеешь. Попадаешь на тот момент, что надо было сказать. Гори оно гаром, что потом будет. Лучше сказать, а потом выслушать тираду нравоучений, чем промолчать и все это в себе таскать.
А вот молодежь такая, что скажет и будет чувствовать себя правыми. И это правильно. С молодежью сейчас надо интересно беседовать, вникать в их проблемы. Тогда все будет классно. Нет уже директив. Прошло время директив», – сказал Козеко в рамках проекта
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Николай Козеко: «Молодежь такая, что скажет и будет чувствовать себя правыми. И это правильно. Прошло время директив»
Главный тренер сборной Беларуси Николай Козеко порассуждал о нынешней молодежи «Мы продукты сталинского времени.
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