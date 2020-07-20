Николай Ходасевич: «Вернидуба при нынешнем руководстве «Шахтера» все равно ждет судьба Ташуева»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре «Шахтера».

«Что происходит с «Шахтером»? Вот уж вопрос. Не хочется возвращаться к тому, что не очень ладится у Юрия Вернидуба с построением позиционной игры. Вроде бы все замечательно, вроде бы все сбалансировано, вроде бы легионеры сидят на скамейке запасных.

выглядит на пресс-конференциях очень убедительно. Он говорит, что все нормально, что у нас очень сплоченный коллектив, но вот те легионеры, которые там сидят... А спортивный директор остается на месте, и это рождает в моей душе подозрения, что внутри там идет какая-то борьба.

И я вспоминаю слова, которые сказал примерно месяца полтора назад о том, что Юрия Вернидуба при нынешнем руководстве солигорского «Шахтера» все равно ждет судьба Сергея Ташуева. Или он сможет поломать эту систему: и Диасамидзе, Лулаку, Ламбулич, который сидит на скамейке запасных за 0,5 миллиона долларов, все-таки будут списаны и отодвинуты, или на него будут давить-давить-давить, чтобы они выходили в основном составе, а это чрезвычайно опасно для основного состава для команды – она может ментально дрогнуть. Команда все чувствует, и она не хочет, чтобы вот так вот люди встали в состав – и за них тоже приходилось бы отрабатывать. Это главная опасность для , – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале .

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