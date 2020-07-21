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Виктория Азаренко сыграет в августе на турнире в США
21.07.2020 13:30 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTБольшой теннис возвращается. 3 августа возобновится WTA-тур матчами в Палермо. Белоруска Виктория Азаренко там не выступит, но сыграет в другой части света. Организаторы соревнований в американском Лексингтоне назвали четырех именитых спортсменок, которые примут участие в турнире. Помимо минчанки там сыграют сестры Уильямс и Слоан Стивенс. Старт соревнований - 10 августа.
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Большой теннис возвращается. 3 августа возобновится WTA-тур матчами в Палермо. Белоруска Виктория Азаренко там не выступит, но сыграет в другой части света....
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