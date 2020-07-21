Алексеем Багой интересуются клубы Чехии и Польши (SportАeg)

Источник материала: Tribuna.com

Главным тренером «Жальгириса» Алексеем Багой интересуются команды из Чехии и Польши, сообщает sportaeg.ee .

Бага возглавил литовскую команду в январе 2020 года, за это время с командой он выиграл Суперкубок Литвы, обыграв в финале «Судуву». В текущий момент «Жальгирис» занимает вторую строчку в чемпионате, имея в своем активе 17 очков.

Бага возглавлял БАТЭ в сезона 2018-2019.