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Алексеем Багой интересуются клубы Чехии и Польши (SportАeg)
21.07.2020 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главным тренером «Жальгириса» Алексеем Багой интересуются команды из Чехии и Польши, сообщает
Бага возглавил литовскую команду в январе 2020 года, за это время с командой он выиграл Суперкубок Литвы, обыграв в финале «Судуву». В текущий момент «Жальгирис» занимает вторую строчку в чемпионате, имея в своем активе 17 очков.
Бага возглавлял БАТЭ в сезона 2018-2019.
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Главным тренером «Жальгириса» Алексеем Багой интересуются команды из Чехии и Польши, сообщает sportaeg.ee.
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