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"Порту" досрочно выиграл чемпионат Португалии. Судья просто взял майку и расплакался
21.07.2020 19:48 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"Порту" досрочно выиграл чемпионат Португалии. Минувшей ночью "драконы" разгромили "Морейренсе" - 6:1. Но лучше всех этот вечер запомнит арбитр: Карлос Кистра завершил судейскую карьеру. Люди подходили, чтобы поддержать его, но в какой-то момент арбитр просто взял майку и расплакался.
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"Порту" досрочно выиграл чемпионат Португалии. Минувшей ночью "драконы" разгромили "Морейренсе" - 6:1. Но лучше всех этот вечер запомнит арбитр: Карлос Кистра завершил...
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