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Футбол. 37-й тур Английской премьер-лиги
21.07.2020 19:48 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTДля одних - последний шанс спастись от вылета, другие пытаются сгладить провальный сезон. В 22:15 в Бирмингеме сойдутся "Астон Вилла" и "Арсенал". В восемь вечера по Минску еще один претендент на понижение в Чемпионшип - "Уотфорд" примет не обремененных турнирной мотивацией серебряных призеров Английской премьер-лиги "Манчестер Сити". Оба матча в прямом эфире покажет
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Для одних - последний шанс спастись от вылета, другие пытаются сгладить провальный сезон. В 22:15 в Бирмингеме сойдутся "Астон Вилла" и "Арсенал". В восемь вечера по...
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