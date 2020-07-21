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Роналду оформил дубль в ворота римского клуба
21.07.2020 19:48 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTНовость о невручении в этом году золотого мяча разгневала Криштиану Роналду. Португалец сделал дубль в матче c "Лацио", а "Ювентус" победил, 2:1 и за четыре тура до завершения Серии А на восемь очков опережает идущий вторым "Интер".
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Новость о невручении в этом году золотого мяча разгневала Криштиану Роналду. Португалец сделал дубль в матче c "Лацио", а "Ювентус" победил, 2:1 и за четыре тура до...
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