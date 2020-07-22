Михаил Залевский: «Спорт без господдержки просто не может существовать в нашей стране. Мы активно пользуемся этим инструментом»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор БАТЭ Михаил Залевский рассказал о государственной поддержке спорта.

«Сейчас более 60 компаний, с которыми мы сотрудничаем. Это и государственный, и частный бизнес. Нет сферы экономики, где бы у нас не было партнера, спонсора и каких-то формулированных контактов»

Понимаем, что сегодня спорт без господдержки просто не может существовать в нашей стране. Мы активно пользуемся этим инструментом. Он существенную долю нашего бюджета занимает. Вопрос в том, что и государство в этом плане тоже должно развиваться.

На тему господдержки немало спекуляций с точки зрения того, что считать господдержкой, а что нет. Например, рекламный контракт с государственным предприятием – это господдержка или коммерческая деятельность? Здесь клубам, в принципе, стоит объединяться. Здесь мы не должны конкурировать друг с другом, а должны понимать, какую основу для развития мы создаем.

И если все в одном направлении правильно будут мыслить, мы более эффективно предоставляемые государством ресурсы сможем использовать. Мы будем находиться в более конкурентных условиях. Тот инструментарий, который есть сейчас, неконкурентен

Например, льгота по налогу на недвижимость. Одно дело список субъектов и общий пул налоговый в Минске, другое дело – в Борисове. Районные центры с областными центрами не могут конкурировать. А уж тем более с Минском нельзя конкурировать. Здесь есть, что изменять и есть куда развиваться», – сказал Залевский в проекте «Рабочая группа».

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