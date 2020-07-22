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Петр Качуро: «Оказалось, по какому-то хитрому соглашению Хвастович забирал себе треть моей зарплаты в «Шеффилде»

22.07.2020 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-футболист сборной Беларуси Петр Качуро вспомнил, как переходил из минского «Динамо» в «Шеффилд».

– Сколько вещей у вас было с собой?

– Очень мало: бутсы и спортивная одежда. А приехал в джинсах, майке и куртке – все. Очень скромно. Даже деньги не брал. По дороге туда за все платил Хвастович (бывший владелец минского «Динамо» – Tribuna.com), а при подписании контракта клуб сразу оформил счет в банке и выдал пластиковую карту с деньгами. Это было невероятное что-то. Сразу снял наличных – привык к ним. Держу в руках 100 фунтов и радуюсь, что жизнь удалась :).

– Зарплата выросла прилично?

– Я не сторонник оглашать такие суммы. Скажу только, что мой первый контракт в Англии серьезно отличался от контрактов местных ребят. У них все было на порядок выше. Более того, как я потом узнал, Хвастович и тут приложил руку. После успешного сезона боссы клуба мне сказали, что хотят повысить мне зарплату и готовы платить полную сумму по контракту.

Оказалось, по какому-то хитрому соглашению Евгений Евгеньевич забирал себе треть моей зарплаты. Видимо, ему было мало миллиона. В итоге перезаключили с «Шеффилдом» договор, и Хвастович мои деньги получать прекратил. Он начал звонить и угрожать, но я сказал: «Евгений Евгеньевич, приезжайте ко мне в Англию. Я буду рад вас видеть». Понимал, что в Англии он мне ничего не сделает, – сказал Качуро.

Уехал за миллион долларов в Англию и стал получать очень большие деньги (они вскружили голову жене). Качуро – о том, как грамотно тратить

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Экс-футболист сборной Беларуси Петр Качуро вспомнил, как переходил из минского «Динамо» в «Шеффилд».
 
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