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Юрист Смольский: «АБФФ должна внести в лицензионные требования обязательную регистрацию клубом товарного знака»

22.07.2020 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Юрист Данила Смольский порассуждал о необходимости клубам регистрировать свои логотипы в качестве товарных знаков.

«Логичным было бы регулирование этого вопроса на уровне АБФФ. То есть внести в лицензионные требования обязательную регистрацию клубом товарного знака.

По сути, таким образом, белорусским футболом и конкретной командой можно попросту манипулировать. Объявляется какой-нибудь недобросовестный конкурент, регистрирует на себя товарные знак и делает все возможное, чтобы команда не была допущена к чемпионату.

Напоследок, хотел бы назвать футбольные клубы, которые на сегодняшний день не зарегистрировали свои товарные знаки: «Динамо» Брест, «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ», «Слуцк», «Славия», «Городея», «Смолевичи» и «Белшина».

Конечно же, учитывая, что товарный знак регистрируется достаточно продолжительное время, не исключаю, что какая-то из команд уже на стадии регистрации своего логотипа. Если это не так, то об этом стоит позаботиться», – сказал Смольский на своем Youtube-канале.

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Теги: Брест
 
 
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Юрист Данила Смольский порассуждал о необходимости клубам регистрировать свои логотипы в качестве товарных знаков.
 
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