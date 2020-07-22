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Юрист Смольский: «АБФФ должна внести в лицензионные требования обязательную регистрацию клубом товарного знака»
22.07.2020 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Юрист Данила Смольский порассуждал о необходимости клубам регистрировать свои логотипы в качестве товарных знаков.
«Логичным было бы регулирование этого вопроса на уровне АБФФ. То есть внести в лицензионные требования обязательную регистрацию клубом товарного знака.
По сути, таким образом, белорусским футболом и конкретной командой можно попросту манипулировать. Объявляется какой-нибудь недобросовестный конкурент, регистрирует на себя товарные знак и делает все возможное, чтобы команда не была допущена к чемпионату.
Напоследок, хотел бы назвать футбольные клубы, которые на сегодняшний день не зарегистрировали свои товарные знаки: «Динамо»
Конечно же, учитывая, что товарный знак регистрируется достаточно продолжительное время, не исключаю, что какая-то из команд уже на стадии регистрации своего логотипа. Если это не так, то об этом стоит позаботиться», – сказал Смольский
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Юрист Смольский: «АБФФ должна внести в лицензионные требования обязательную регистрацию клубом товарного знака»
Юрист Данила Смольский порассуждал о необходимости клубам регистрировать свои логотипы в качестве товарных знаков.
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