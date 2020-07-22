Владимир Парфенович: «Если Лукашенко думает так, а я – по-другому, то что меня – расстрелять что ли?»

Источник материала: Tribuna.com

Трехкратный олимпийский чемпион в гребле на байдарке поделился мнением о выборах в Беларуси.

– Расскажите о встрече в НОК в честь 40-летия Московской Олимпиады. Как все прошло?

– Замечательно. Виктор Александрович замечательную встречу провел, поэтому было все хорошо. Единственное, что считаю, что на данной встрече должен был быть и министр спорта, а вот почему его не было – это странно. Когда приходят олимпийские чемпионы, а там нет министра спорта, значит, ему надо окончить еще институт физкультуры, а не только артиллерийское училище.

– Что обсуждали?

– О проблемах в спорте. О том, что нужно сделать, особенно в развитии детского спорта, потому что детки у нас сейчас очень больные рождаются. Некого в армию брать, вот в чем проблема.

– Какое на вас произвел впечатление Виктор Лукашенко?

– Очень положительное. Оптимистично поговорили. Я надеюсь, что вопросы, которые мы поставили, совместно будем решать.

– Не удивило вас то, что вас пригласили на эту встречу, учитывая ваше отношение к ?

– А причем здесь политическая позиция от позиции спортивной?

– Например, президент достаточно сдержанно поздравил Светлану Алексиевич с получением Нобелевской премии.

– Когда мы с президентом общались, пришли к консенсусу: у каждого есть своя позиция. У президента своя позиция, а у меня своя позиция. И мы на этом сошлись. Каждый думает, как он считает нужным или правильным. Но этом точка и была поставлена, еще в парламенте когда я был. Если президент думает так, а я – по-другому, то что меня – расстрелять что ли? Или что? Так не бывает. А то, что мы голодали 20 дней для изменения в избирательное законодательство – так это тоже правильно.

– Читали, как известные спортсмены говорят, что у нас все замечательно благодаря президенту? Что об этом думаете?

– Это мнение известных спортсменов. Если они так говорят, значит, они так думают. И что? Я что, должен говорить, что они не правы? Они получают достойную сегодня зарплату. У них все чудненько. Пока они на пенсию не вышли, поэтому будем так и смотреть. Время лечит.

– Слышали о меме, согласно которому у Лукашенко рейтинг три процента?

– Рейтинги не считаю, в выборах не участвую. Для меня эти выборы – не выборы. До тех пор, пока не будет изменен избирательное законодательство – выборов в Беларуси нет.

– Как относитесь к объединению штабов Цепкало, Бабарико и Тихановской?

– Пускай объединяются, но смысл в чем? Читайте избирательное законодательство. Читайте наши требования, когда мы держали голодовку в 2004 году. Там мы выдвинули три требования.

– Я так понимаю, что вашему мнению, выборы будут нечестными и победит Александр Григорьевич.

– Александр Григорьевич победит, естественно.

– Что нас тогда в перспективе ждет?

– Не знаю, что вас ждет. Меня в перспективе ждет пенсия. Вот моя перспектива. А те, которые хотят свою перспективу, должны думать о своей перспективе. А если кто не хочет думать, значит, у них все хорошо.

– Не звонили ни за кого агитировать?

– Нет. Ни за кого не собираюсь агитировать. Я в выборах не участвую – это моя принципиальная позиция. Как я могу участвовать, если я голодал 20 дней и ничего не изменилось. Как я могу участвовать, скажите, с моей точки зрения? Так нафига я это делал? 20 дней не ели – и кто поддержал в то время нас? Никто. Всем до фонаря было. Все хорошо себя чувствовали. А сейчас видите ли, стали плохо себя чувствовать. Вот и вся история, – сказал Парфенович.

Основатель крупной IT-компании катается на лыжах, ходит на яхте, управляет байком, самолетом и мотивирует на ЗОЖ своих сотрудников