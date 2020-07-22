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Арина Соболенко выступит на теннисном турнире в Лексингтоне
22.07.2020 20:14 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTПервая ракетка Беларуси и 11-й номер мирового рейтинга Арина Соболенко присоединится к Виктории Азаренко на турнире WTA в Лексингтоне, который стартует 10 августа. Об этом сообщают американские источники. Ранее организаторы объявили, что в соревнованиях в штате Кентукки примут участие сестры Уильямс, Слоун Стивенс, Кори Гауфф и Аманда Анисимова.
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Первая ракетка Беларуси и 11-й номер мирового рейтинга Арина Соболенко присоединится к Виктории Азаренко на турнире WTA в Лексингтоне, который стартует 10 августа. Об...
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