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Экс-жена Белькевича Седокова написала, что согласилась выйти замуж за баскетболиста «Химок» Яниса Тимму

23.07.2020 12:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Поп-исполнительница экс-жена полузащитника сборной Беларуси Валентина Белькевича Анна Седокова написала в инстаграме, что согласилась выйти замуж за форварда «Химок» Яниса Тимму.

«Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность.

Я сказала тебе «ДА». Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной», – пишет Седокова.

Седокова и Тимма начали встречаться в 2019 году.

 
 
 
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Мне кажется, «до тебя» не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь, я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее. Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе «ДА». Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной @janis.timma ❤️ #явсегдарядом

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Поп-исполнительница экс-жена полузащитника сборной Беларуси Валентина Белькевича Анна Седокова написала в инстаграме, что согласилась выйти замуж за форварда...
 
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