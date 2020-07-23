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Экс-жена Белькевича Седокова написала, что согласилась выйти замуж за баскетболиста «Химок» Яниса Тимму
23.07.2020 12:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Поп-исполнительница экс-жена полузащитника сборной Беларуси Валентина Белькевича Анна Седокова написала в инстаграме, что согласилась выйти замуж за форварда
«Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность.
Я сказала тебе «ДА». Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной», – пишет Седокова.
Седокова и Тимма начали встречаться в 2019 году.
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Экс-жена Белькевича Седокова написала, что согласилась выйти замуж за баскетболиста «Химок» Яниса Тимму
Поп-исполнительница экс-жена полузащитника сборной Беларуси Валентина Белькевича Анна Седокова написала в инстаграме, что согласилась выйти замуж за форварда...
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