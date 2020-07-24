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Александр Шагойко: «По игре минское «Динамо» – одна из самых слабых команд чемпионата»

24.07.2020 11:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси U-15 Александр Шагойко поделился мнением об игре минского «Динамо».

«По игре минское «Динамо» – одна из самых слабых команд чемпионата. Люди, вроде, подобраны классные, может, где-то уступают тому же Солигорску, но какого-то баланса между футболистами и качеством игры нет.

В начале сезона мне очень нравился Шитов. Сейчас, правда, он немного сдал после травмы. А на старте года так играл, что складывалось ощущение, будто это футболист не из нашего чемпионата. Просто не к чему было придраться, идеальнейшие действия. Не изучал статистику по инстату, но, думаю, цифры там очень высокие», – сказал Шагойко.

Оба «Динамо» огорчают, игра у БАТЭ и «Шахтер» не чемпионская, хороши не только Лисакович и Яхшибоев. Что тренеры говорят о ЧБ

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Главный тренер сборной Беларуси U-15 Александр Шагойко поделился мнением об игре минского «Динамо».
 
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