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Шарангович, Колячонок, Сушко и Лодня могут покинуть минское «Динамо» по ходу сезона и поехать в кэмпы своих клубов НХЛ
24.07.2020 11:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игроки минского «Динамо»
«Зубры» заключили с хоккеистами арендные соглашения, однако клубы НХЛ имеют юридическое право вернуть своих игроков.
Права на Колячонка принадлежат «Флориде», Шарангович числится за «Нью-Джерси», Лодня был выбран в 3-м раунде драфта НХЛ «Миннесотой», а Максим Сушко был задрафтован «Филадельфией».
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Шарангович, Колячонок, Сушко и Лодня могут покинуть минское «Динамо» по ходу сезона и поехать в кэмпы своих клубов НХЛ
Игроки минского «Динамо» Егор Шарангович, Владислав Колячонок, Максим Сушко и Иван Лодня могут покинуть минское «Динамо» по ходу сезона и поехать в кэмпы своих...
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