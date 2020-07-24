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Шарангович, Колячонок, Сушко и Лодня могут покинуть минское «Динамо» по ходу сезона и поехать в кэмпы своих клубов НХЛ

24.07.2020 11:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Игроки минского «Динамо» Егор Шарангович, Владислав Колячонок, Максим Сушко и Иван Лодня могут покинуть минское «Динамо» по ходу сезона и поехать в кэмпы своих клубов НХЛ.

«Зубры» заключили с хоккеистами арендные соглашения, однако клубы НХЛ имеют юридическое право вернуть своих игроков.

Права на Колячонка принадлежат «Флориде», Шарангович числится за «Нью-Джерси», Лодня был выбран в 3-м раунде драфта НХЛ «Миннесотой», а Максим Сушко был задрафтован «Филадельфией».

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Игроки минского «Динамо» Егор Шарангович, Владислав Колячонок, Максим Сушко и Иван Лодня могут покинуть минское «Динамо» по ходу сезона и поехать в кэмпы своих...
 
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