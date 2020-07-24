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Александр Шагойко: «Брестское «Динамо», если откровенно, разочаровывает. Не хватает игровой дисциплины»
24.07.2020 14:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси U-15
«А брестское «Динамо», если откровенно, разочаровывает. Ему не хватает игровой дисциплины. Не знаю, как обстоят дела с другой дисциплиной, но на поле с этим явно проблемы.
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Александр Шагойко: «Брестское «Динамо», если откровенно, разочаровывает. Не хватает игровой дисциплины»
Главный тренер сборной Беларуси U-15 Александр Шагойко поделился мнением об игре брестского «Динамо».
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