Александр Шагойко: «Брестское «Динамо», если откровенно, разочаровывает. Не хватает игровой дисциплины»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси U-15 Александр Шагойко поделился мнением об игре брестского «Динамо».

«А брестское «Динамо», если откровенно, разочаровывает. Ему не хватает игровой дисциплины. Не знаю, как обстоят дела с другой дисциплиной, но на поле с этим явно проблемы.

Вывеска – «Динамо» выделяется. Первые – после трех подряд поражений, со своими глобальными проблемами. А вторые – после двухнедельного перерыва. Посмотрим, какими брестчане предстанут после этого», – сказал Шагойко.

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