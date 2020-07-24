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Александр Шагойко: «Брестское «Динамо», если откровенно, разочаровывает. Не хватает игровой дисциплины»

24.07.2020 14:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

 Главный тренер сборной Беларуси U-15 Александр Шагойко поделился мнением об игре брестского «Динамо».

«А брестское «Динамо», если откровенно, разочаровывает. Ему не хватает игровой дисциплины. Не знаю, как обстоят дела с другой дисциплиной, но на поле с этим явно проблемы.

Вывеска «Ислочь» – «Динамо» Брест выделяется. Первые – после трех подряд поражений, со своими глобальными проблемами. А вторые – после двухнедельного перерыва. Посмотрим, какими брестчане предстанут после этого», – сказал Шагойко.

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Теги: Брест
 
 
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 Главный тренер сборной Беларуси U-15 Александр Шагойко поделился мнением об игре брестского «Динамо».
 
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