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Сезон АПЛ-2020/21 пройдет с 12 сентября по 21 мая

24.07.2020 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны сроки проведения нового сезона английской Премьер-лиги.

Первый матч чемпионата Англии-2020/21 будет сыгран 12 сентября.

Турнир завершится 21 мая 2021 года.

 
 
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Стали известны сроки проведения нового сезона английской Премьер-лиги.
 
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