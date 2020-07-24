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Сезон АПЛ-2020/21 пройдет с 12 сентября по 21 мая
24.07.2020 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны сроки проведения нового сезона английской
Первый матч чемпионата Англии-2020/21 будет сыгран 12 сентября.
Турнир завершится 21 мая 2021 года.
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Стали известны сроки проведения нового сезона английской Премьер-лиги.
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