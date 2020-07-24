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Виктория Павлович и Татьяна Петкевич награждены медалью «За трудовые заслуги». Силкиной присвоено звание «Заслуженный мастер спорта»
24.07.2020 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующие указы подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Орденом Почета награждена председатель федерации плавания, заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.
Белорусская теннисистка Виктория Павлович и тренер по настольному теннису Татьяна Петкевич удостоены медали «За трудовые заслуги».
Звание «Заслуженный мастер спорта» присвоено чемпионке мира по современному пятиборью Ольге Силкиной.
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Виктория Павлович и Татьяна Петкевич награждены медалью «За трудовые заслуги». Силкиной присвоено звание «Заслуженный мастер спорта»
Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности.
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