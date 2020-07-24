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Виктория Павлович и Татьяна Петкевич награждены медалью «За трудовые заслуги». Силкиной присвоено звание «Заслуженный мастер спорта»

24.07.2020 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующие указы подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Орденом Почета награждена председатель федерации плавания, заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

Белорусская теннисистка Виктория Павлович и тренер по настольному теннису Татьяна Петкевич удостоены медали «За трудовые заслуги».

Звание «Заслуженный мастер спорта» присвоено чемпионке мира по современному пятиборью Ольге Силкиной.

Чемпионка мира по пятиборью Силкина: «Все, кто призывает решать политические вопросы на улицы, – враги спорта. Хотите движухи – вперед на беговую дорожку»

 
 
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