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Иван Лодня: «Если мне скажут, что все окей и я могу играть за сборную Беларуси, то я, конечно, готов. Это большой вызов и возможность»

24.07.2020 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Американский нападающий минского «Динамо» Иван Лодня рассказал, что готов играть за сборную Беларуси.

— Когда узнал про интерес со стороны «Динамо»?

— Еще в прошлом году об этом шел разговор. Сейчас все сложилось, рад быть здесь.

— Как твой отец отреагировал на предложение от «Динамо»?

— С большим интересом. Он мне помогает всю жизнь, за что ему очень благодарен. Если бы не он, то я бы сейчас не стоял здесь и не общался с тобой. Мы очень рады и хотим вместе с «Динамо» и болельщиками испытать прекрасные моменты.

— Какие цели ставишь перед собой? Какие ожидания перед сезоном?

— Главное показывать свои лучшие качества и прогрессировать. Переход из юношеского хоккея во взрослый – это всегда большой шаг. Все, что хочу – это много и усердно работать. Хоккей – это командная игра, надо работать на общую победу. Все остальное – голы, набранные очки — придут.

— Можно сказать, что ты приехал на малую родину?

— В каком-то смысле да. До этого не бывал в Беларуси. У меня есть белорусские корни, мне папа говорил про это. Поэтому я взволнован быть здесь. Уже обратил внимание, что Минск очень красивый город, очень понравился.

— Твой дедушка из Гомеля? Может, планируешь съездить туда?

— Да, я слышал про это. Возможно, в будущем съездим туда, когда будет время, думаю, будет интересно и познавательно.

— Есть ли вариант, что будешь играть за сборную Беларуси?

— Пока не знаю все правила и тонкости по этому вопросу. Но если мне скажут, что все окей и я могу играть, то я, конечно, готов. Это большой вызов и возможность. Готов сказать «да» хоть сейчас и идти играть, – сказал Лодня.

Пока о белорусах не пишут, вот 5 книг о мировом футболе, которые нужно почитать. Это ОЧЕНЬ интересно

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Американский нападающий минского «Динамо» Иван Лодня рассказал, что готов играть за сборную Беларуси.
 
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