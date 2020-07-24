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Иван Лодня: «Если мне скажут, что все окей и я могу играть за сборную Беларуси, то я, конечно, готов. Это большой вызов и возможность»
24.07.2020 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Американский нападающий минского «Динамо» Иван Лодня рассказал, что готов играть за сборную Беларуси.
— Когда узнал про интерес со стороны «Динамо»?
— Еще в прошлом году об этом шел разговор. Сейчас все сложилось, рад быть здесь.
— Как твой отец отреагировал на предложение от «Динамо»?
— С большим интересом. Он мне помогает всю жизнь, за что ему очень благодарен. Если бы не он, то я бы сейчас не стоял здесь и не общался с тобой. Мы очень рады и хотим вместе с «Динамо» и болельщиками испытать прекрасные моменты.
— Какие цели ставишь перед собой? Какие ожидания перед сезоном?
— Главное показывать свои лучшие качества и прогрессировать. Переход из юношеского хоккея во взрослый – это всегда большой шаг. Все, что хочу – это много и усердно работать. Хоккей – это командная игра, надо работать на общую победу. Все остальное – голы, набранные очки — придут.
— Можно сказать, что ты приехал на малую родину?
— В каком-то смысле да. До этого не бывал в Беларуси. У меня есть белорусские корни, мне папа говорил про это. Поэтому я взволнован быть здесь. Уже обратил внимание, что Минск очень красивый город, очень понравился.
— Твой дедушка из Гомеля? Может, планируешь съездить туда?
— Да, я слышал про это. Возможно, в будущем съездим туда, когда будет время, думаю, будет интересно и познавательно.
— Есть ли вариант, что будешь играть за сборную Беларуси?
— Пока не знаю все правила и тонкости по этому вопросу. Но если мне скажут, что все окей и я могу играть, то я, конечно, готов. Это большой вызов и возможность. Готов сказать «да» хоть сейчас и идти играть, – сказал Лодня.
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Иван Лодня: «Если мне скажут, что все окей и я могу играть за сборную Беларуси, то я, конечно, готов. Это большой вызов и возможность»
Американский нападающий минского «Динамо» Иван Лодня рассказал, что готов играть за сборную Беларуси.
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