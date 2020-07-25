Недосеков в рамках показательной тренировки перепрыгнул Девятовского и председателя правления банка «Дабрабыт» Лихогруда

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский легкоатлет Максим Недосеков в рамках показательной тренировки перепрыгнул главу БФЛА Вадима Девятовского и председателя правления банка «Дабрабыт» Игоря Лихогруда.

«И Вадим Девятовский, и председатель правления банка-партнера БФЛА – «Дабрабыта» – Игорь Лихогруд – ребята не низкие. Но по меркам результатов Максима 190 сантиметров – высота разминочная. Правда, в нынешнем сезоне Недосеков еще не выступал, и форму его прогнозировать было непросто. Впрочем, Вадим Девятовсий заверил: «Мы решили организовать эту тренировку именно для того, чтобы показать: мы верим в готовность наших спортсменов. Напомним, банк «Дабрабыт» для тех, кому покорятся олимпийские результаты, приготовил дополнительные бонусы. 190 – не из этого ряда, но все равно серьезно. Недосеков вспоминал: до этого раза прыгать через людей ему приходилось всего дважды», – говорится в сообщении БФЛА.

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