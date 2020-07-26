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Леонид Кучук: «Считают, что я безграмотный тренер. Но я видел столько матчей, когда ты грамотно атакуешь, а потом безграмотно получаешь»

26.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук подвел итог матча против «Городеи» (1:0).

«В своей игре мы некоторые нюансы взаимодействий поменяли по сравнению с прошлой игрой. Этого опять хватило для того, чтобы мы контролировали мяч. Всем кажется, что ты должен, ой, бежать.

Я услышал интересные вещи про себя, ну ладно, считают, что я безграмотный тренер. Наверное. Но я видел столько матчей, когда ты грамотно атакуешь, а потом безграмотно получаешь. И играл я против таких команд, у которых такие игроки, что я бы постеснялся бы назвать меня безграмотным тренером. Хотя у каждого свое мнение. Если 30-летний пацан считает, что он больше видел, чем я, то... Но есть стиль, есть изменения чуть-чуть – и этого хватает. Рисковать в нашем положении... Слишком много потеряно. Мы двигаемся по чуть-чуть вперед, мы отыгрываем», – сказал Кучук на пресс-конференции после матча.

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