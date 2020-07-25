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Мария Колесникова: «Власть сделала из Бобруйска типичный белорусский город: страх, убыточный завод и ледовый дворец»

26.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Представительница штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова обратилась к жителям Бобруйска.

«Я хочу поблагодарить швей бобруйской фабрики «Славянка». Вы шили маски медикам, вы работали без отдыха, вы поддерживали страну в этот сложный период, вы – герои. Спасибо вам.

Действующий президент приезжал к вам на предприятие, но разве он вам сказал спасибо? Нет. Он не сказал спасибо. Он раздавал указания. Нынешняя власть не благодарит людей, она не знает любви и уважения к своему народу. Она не знает пряника, из этой пословица она запомнила только часть с кнутом. Власть встречает нас с недовольными лицами, она заставляет нас думать, что мы все делаем не так. Только это власть все делает не так.

Бобруйск – прекрасный город. Говорят, что обещанного три года ждут. Три? А 26 не хотите? 26 лет у нас день сурка и пустых обещаний. Работники «Белшины» живут в страхе и ждут оптимизацию, а значит увольнений. Власть сделала из Бобруйска типичный белорусский город: люди, которые живут в страхе, убыточный завод и ледовый дворец», – сказала Колесникова в эфире «БЕЛСАТ NEWS».

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Теги: Брест
 
 
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Представительница штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова обратилась к жителям Бобруйска.
 
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