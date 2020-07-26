|
Медали чемпионата Беларуси по пляжному футболу разыграют в Щучине
26.07.2020 12:36 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ Щучине сегодня определятся призеры чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Серии за бронзу и золото продлятся до двух побед одной из команд. Накануне прошли первые встречи. В противостоянии за третью строку "Щучин" обыграл "брестчан", 6:5. За чемпионство спорят "Кировск-СДЮШОР" и "Гроднооблспорт". Накануне победил "Кировск", 3:2. Трансляции решающих поединков смотрите в эфире телеканала
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Щучине сегодня определятся призеры чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Серии за бронзу и золото продлятся до двух побед одной из команд. Накануне прошли...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)