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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медали чемпионата Беларуси по пляжному футболу разыграют в Щучине В Щучине сегодня определятся призеры чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Серии за бронзу и золото продлятся до двух побед одной из команд. Накануне прошли...

В Щучине сегодня определятся призеры чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Серии за бронзу и золото продлятся до двух побед одной из команд. Накануне прошли первые встречи. В противостоянии за третью строку "Щучин" обыграл "брестчан", 6:5. За чемпионство спорят "Кировск-СДЮШОР" и "Гроднооблспорт". Накануне победил "Кировск", 3:2. Трансляции решающих поединков смотрите в эфире телеканалав 10:00