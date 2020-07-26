ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Медали чемпионата Беларуси по пляжному футболу разыграют в Щучине

26.07.2020 12:36 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Щучине сегодня определятся призеры чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Серии за бронзу и золото продлятся до двух побед одной из команд. Накануне прошли первые встречи. В противостоянии за третью строку "Щучин" обыграл "брестчан", 6:5. За чемпионство спорят "Кировск-СДЮШОР" и "Гроднооблспорт". Накануне победил "Кировск", 3:2. Трансляции решающих поединков смотрите в эфире телеканала "Беларусь 5" в 10:00
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Щучине сегодня определятся призеры чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Серии за бронзу и золото продлятся до двух побед одной из команд. Накануне прошли...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» – третья по уровню команда АПЛ с октября»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика