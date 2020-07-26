|
Чемпионат Беларуси по футболу. Минимальная победа минского "Динамо"
26.07.2020 13:32 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTКоманде не хватило сыгранности. Об этом после поражения в 19-м туре чемпионата Беларуси по футболу заявил главный тренер "Городеи" Олег Радушко. На домашнем стадионе минские "динамовцы" минимально обыграли "сахарников" - 1:0. В начале второго тайма забил Хващинский. "Динамо" поднимается на четвертое место турнирной таблицы. "Городея" - 13-я. 3 матча внесут изменения в турнирную таблицу розыгрыша. В 16:00 прозвучит стартовый свисток в поединке "Энергетика-БГУ" и жодинского "Торпедо". Лидеры чемпионата - БАТЭ и "Шахтер" - проведут домашние игры. "Борисовчане" сразятся с футболистами "Минска", а "горняки" примут "Смолевичи".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команде не хватило сыгранности. Об этом после поражения в 19-м туре чемпионата Беларуси по футболу заявил главный тренер "Городеи" Олег Радушко. На домашнем стадионе...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)