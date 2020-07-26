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Теннис. Герасимов и побеждает, и проигрывает
26.07.2020 13:18 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTОдна победа, одно поражение в выставочных матчах. Егор Герасимов уступил Дмитрию Попко из Казахстана - 5:7, 4:6 - и победил Евгения Карловского из России - 6:0, 6:3. Сегодня белорус сыграет с колумбийцем Алехандро Гомесом.
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Одна победа, одно поражение в выставочных матчах. Егор Герасимов уступил Дмитрию Попко из Казахстана - 5:7, 4:6 - и победил Евгения Карловского из России - 6:0, 6:3. Сегодня...
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