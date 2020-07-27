Алексей Шевченко: «У минского «Динамо» деньги есть, бюджет появился. Жду от вас каких-то приобретений, которые бы впечатлили»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Алексей Шевченко поделился мнением о переходе Роба Клинкхаммера в минское .

«Я к Робу Клинкхаммеру отношусь с уважением. Ему нечего стыдиться за прошлый сезон в «Авангарде». Единственная проблема у него есть – вопросы по здоровью, и это помешало ему выйти на плей-офф, и не всегда он мог играть на 100%.

Но с другой стороны, я все жду от минского «Динамо» каких-то приобретений, которые бы впечатлили. У вас деньги есть, бюджет появился. Усильтесь же кем-то, чтобы мы прямо ахнули. Да, возвращают из Северной Америке пацанов, но это пока не то», – сказал Шевченко в эфире своего YouTube-канала .

Белоруска в 17 ставит рекорды, но не считает свои результаты крутыми, равняется на Герасименю, любит Ремарка