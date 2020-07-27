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Лапкес о том, что будет в случае победы Лукашенко на выборах: «Ситуация будет усугубляться – как оно и происходит последние лет 10-15»

27.07.2020 14:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Заслуженный мастер спорта Беларуси, экс-член сборной по фехтованию Дмитрий Лапкес поделился мнением о происходящем в стране.

– Что будет со страной, если Лукашенко останется президентом?

– Не думаю, что поменяется что-то глобально. Развитие ситуации в Беларуси будет таким же, каким оно было на протяжении последних лет. Ситуация будет усугубляться – как оно и происходит последние лет 10-15. Были какие-то экономические прорывы, но опять же роста экономики и развития мелкого и среднего бизнеса в Беларуси не случалось. [В случае победы Лукашенко] ситуация будет усугубляться. Мне кажется, что это просто будет оттягивать нашу страну назад.

– Новый президент сможет изменить ситуацию?

– Люди должны понимать, что при смене власти мгновенных улучшений не произойдет. Это мое мнение. Но чем дольше мы оттягиваем момент передачи власти, тем больше будет яма. Будет еще хуже. Страна реально в очень плохой экономической ситуации, связанной с внешними долгами. Все это придется выплачивать, – сказал Лапкес.

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Заслуженный мастер спорта Беларуси, экс-член сборной по фехтованию Дмитрий Лапкес поделился мнением о происходящем в стране.
 
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