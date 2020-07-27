Виталий Кутузов: «Смог ли бы стать тренером уровня чемпионата Беларуси? А разве много надо, чтобы тренировать ЧБ?»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов ответил на вопросы подписчиков в своем Instagram.

- Как думаете, смогли бы вы стать тренером уровня, как минимум, чемпионата Беларуси?

– А разве много надо, чтобы тренировать ЧБ? У меня большие планы!

- Сменят ли главного тренера в «Динамо» Брест ? Будут ли приобретения?

– Его же меняли уже. Первый раз в истории футбола после чемпионского сезона. Экономия. Да и на кого?

- Чего не хватает, по вашему мнению, БАТЭ ? Почему команда не ровно играет а этом сезоне?

– Самая большая потеря КАА (Капский Анатолий Анатольевич – Tribuna .com). Дальше – принцип домино. Если глянуть ростер: ведущие игроки 30+, а замены-то нет, – написал Кутузов.

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