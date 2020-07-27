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Виталий Кутузов: «Смог ли бы стать тренером уровня чемпионата Беларуси? А разве много надо, чтобы тренировать ЧБ?»
27.07.2020 14:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший форвард сборной Беларуси
- Как думаете, смогли бы вы стать тренером уровня, как минимум, чемпионата Беларуси?
– А разве много надо, чтобы тренировать ЧБ? У меня большие планы!
- Сменят ли главного тренера в «Динамо»
– Его же меняли уже. Первый раз в истории футбола после чемпионского сезона. Экономия. Да и на кого?
- Чего не хватает, по вашему мнению,
– Самая большая потеря КАА (Капский Анатолий Анатольевич –
Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь
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Виталий Кутузов: «Смог ли бы стать тренером уровня чемпионата Беларуси? А разве много надо, чтобы тренировать ЧБ?»
Бывший форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов ответил на вопросы подписчиков в своем Instagram.- Как думаете, смогли бы вы стать тренером уровня, как минимум,...
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