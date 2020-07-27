«Пяст», «Дерри Сити», «Сабуртало», «Краковия» среди возможных соперников минского «Динамо» и «Шахтера» в 1-м квалификационном раунде ЛЕ

Источник материала: Tribuna.com

Стали известны возможные соперники минского «Динамо» и «Шахтера» по 1-му квалификационному раунду Лиги Европы.

«Динамо» и «Шахтер» будут сеяными на этой стадии при жеребьевке.

Среди возможных соперников минского и солигорского клубов 47 команд: «Сумгайыт» (Азербайджан), «Локомотив» (Болгария), «Славия» (Болгария), «Ботошани» (Румыния), «Пяст» (Польша), «Краковия» (Польша), «Левадия» (Эстония), «Хибернианс» (Мальта), ДАК (Словакия), «Ружомберок» (Словакия), «Жилина» (Словакия), «Железничар» (Босния и Герцеговина), «Лячи» (Албания), «Мура» (Словения), «Академия Пушкаша» (Венгрия), «Тре Пенне»* (Сан-Марино), «Рунавик»* (Фареры), «Сабуртало» (Грузия), «ХБ Торсхавн»* (Фареры), «Шкупи» (Северная Македония), «Петрокуб» (Молдова), «Энгордань»* (Андорра), «Унион Тетус Петанж» (Люксембург), «Дифферданж» (Люксембург), «Кауно» Жальгирис (Литва), «Рига» (Латвия), «Валмиера» (Латвия), «Ной» (Армения), «Ширак» (Армения), «Теута» (Албания), «Ренова» (Македония), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Сфынтул Георге» (Молдова), «Динамо-Авто» (Молдова), «Богемианс» (Ирландия), «Дерри Сити» (Ирландия), «Интер Турку» (Финляндия), «Ильвес» (Финляндия), «Хонка» Эспоо (Финляндия), «Брейдаблик» (Исландия), «Бала Таун» (Уэльс), «Динамо» Батуми (Грузия), «Сиренс» (Мальта), «Викингур» (Исландия), «Пайде» Линнамеесконд (Эстония). Еще один потенциальный соперник белорусов определится на этой неделе. Им станет либо гибралтарский «Сент Джозеф», либо победитель Кубка Северной Ирландии.

Звездочкой помечены наиболее вероятные победители предварительного раунда (согласно рейтингу).

Жеребьевка состоится 10 августа. Все матчи 1-го квалификационного раунда запланированы на 27 августа. Противостояния на этой стадии будут состоять из одного матча.

БАТЭ стартует со 2-го квалификационного раунда.