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Рубрика "Матчбол"

27.07.2020 18:54 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Теннисные соревнования в Палермо, затем серия американских турниров. Александра Саснович определилась со своими ближайшими планами. Произошло это во время мастер-класса для юных белорусских теннисисток в минувшую пятницу. Такой опыт для Саши - первый, но далеко не последний. Аналогичные мероприятия Саснович планирует провести в регионах. Спортивную тему продолжит рубрика "Матчбол".

Футбол опять в авангарде спортивных событий. Лидеры сезона синхронно побеждают в чемпионате страны, "Ислочь" сенсационно 2:0 получила викторию в противостоянии с "Динамо".

Действующий чемпион после карантина пожаловал к "волкам" - команда Виталия Жуковского до этой игры уступила в трех матчах подряд, поэтому виктория над брестчанами - все же удивила любителей игры номер один. Два точных  выстрела Николая Януша решили исход встречи, при этом нападающий забил свой сотый и сто первый гол в карьере. 

Не проигрывают в десяти матчах подряд, а в семи последних - не пропускают. Десятую победу в чемпионате Беларуси "Неман" оформляет в Бобруйске. Команда Ковалевича в сложном поединке была сильнее "Белшины" 1:0. 

Лидеры сезона в 19-м туре уверенно побеждают: БАТЭ 6:0 не оставил шансов "Минску", а "Шахтер" также на домашней арене - "Смолевичам" - 4:0. И у борисовчан, и у солигорчан в турнирной таблице по 37 баллов. Определим минимальную викторию "Динамо" над "Городеей" и победу "Торпедо-БелАЗ" над "Энергетиком" 4:1. На последнем месте чемпионата остается "Белшина".

Столичное хоккейное "Динамо" усиливает состав - Роб Клинкхаммер возвращается в стан "зубров", Иван Лодня - присоединился к бело-голубым.

Ранее контракт с "зубрами" подписали шведский защитник  Адам Альмквист, нападающие Максим Сушко и Егор Шарангович, голкипер из Чехии - Доминик Фурх. На данный момент сложно рассуждать про место, за которое будет спорить "Динамо" в сезоне, однако уверенность есть, что бело-голубые не будут последней командой КХЛ, как это было в прошлом сезоне. Напомним, старт Континентальной лиги запланирован на 2 сентября.

Легкая атлетика на этой неделе в авангарде спортивных событий - вас ждут соревнования чемпионата страны, главные из них пройдут на стадионе "Динамо" в ближайший уик-энд. Следим вместе и за футбольным первенством Беларуси. Разумеется, в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Любите спорт, и мы обязательно еще увидимся.

 
Теги: Минск
 
 
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Теннисные соревнования в Палермо, затем серия американских турниров. Александра Саснович определилась со своими ближайшими планами. Произошло это во время...
 
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