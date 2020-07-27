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"Манчестер Юнайтед" получает бронзу Английской премьер-лиги

27.07.2020 20:04 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Судьба бронзовых медалей в Английской футбольной премьер-лиге решилась накануне в Лестере. Местный клуб в заключительном туре принимал "красных дьяволов". "Манчестер Юнайтед" победил, 2:0. Забили Бруно Фернандеш и Джесси Лингард. Отметим, серия манкунианцев без поражений длилась 14 матчей. Команда не проигрывает в чемпионате с 22 января.
 
 
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Судьба бронзовых медалей в Английской футбольной премьер-лиге решилась накануне в Лестере. Местный клуб в заключительном туре принимал "красных дьяволов"....
 
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