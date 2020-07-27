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Луческу решил уйти из киевского "Динамо" через 4 дня после назначения
27.07.2020 20:18 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTИзвестный футбольный специалист - румын Мирча Луческу - подал в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо" через 4 дня после назначения. Причина - враждебность фанатов клуба. Луческу с 2004 по 2016 годы возглавлял заклятого соперника киевлян - донецкий "Шахтер".
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Известный футбольный специалист - румын Мирча Луческу - подал в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо" через 4 дня после назначения. Причина -...
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