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Осужденный за договорной матч Горбачев стал чемпионом Беларуси по пляжному футболу
27.07.2020 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
СДЮШОР из Кировска стала чемпионом Беларуси по пляжному футболу.
В составе СДЮШОР играет Михаил Горбачев, которого суд приговорил к ограничению свободы на два года без направления в учреждение открытого типа и с лишением права занимать должности в спортивной сфере за участие в договорных матчах.
Отметим, что Горбачев
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СДЮШОР из Кировска стала чемпионом Беларуси по пляжному футболу.
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