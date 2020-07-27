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Осужденный за договорной матч Горбачев стал чемпионом Беларуси по пляжному футболу

27.07.2020 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

СДЮШОР из Кировска стала чемпионом Беларуси по пляжному футболу.

В составе СДЮШОР играет Михаил Горбачев, которого суд приговорил к ограничению свободы на два года без направления в учреждение открытого типа и с лишением права занимать должности в спортивной сфере за участие в договорных матчах.

Отметим, что Горбачев значится в составе команды из Кировска во вчерашнем матче чемпионата Беларуси по пляжному футболу.

В деле о футбольных договорняках поставлена точка: Козлова взяли под стражу в суде, а кто-то отделался штрафом и общественными работами

 
 
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СДЮШОР из Кировска стала чемпионом Беларуси по пляжному футболу.
 
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