Дмитрий Губерниев: «Жду слова Родченкова, что он подстроил аварию в Чернобыле, чтобы скрыть следы допинговой лаборатории»

Источник материала: Tribuna.com

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался по поводу слов бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о допинге в СССР.

Родченков написал в своей книге, что СССР хотел привезти в США круизный лайнер с секретной допинговой лабораторией во время Игр-1984 в Лос-Анджелесе.

«Следуя логике Родченкова, СССР ввел войска в Афганистан, чтобы выиграть Олимпиаду в 1980 году, и самолет сбил ради того, чтобы отвлечь всех от допинга.

Это все очень интересно, но я жил в то время, мы тогда стояли на пороге ядерной войны. Не думаю, что руководители обсуждали вопрос допинга в нашей сборной.

Наша не поездка в США – это абсолютно политическая история. Фантазии кудрявого Веснухина в данной ситуации будут только прогрессировать. Жду продолжения, что он скажет, что Берлинская стена рухнула, чтобы скрыть наши допинговые дела, что Родченков сам подстроил аварию в Чернобыле, чтобы скрыть следы допинговой лаборатории.

Я не думаю, что это делает Григорий. Нет доказательств, что он вообще жив. Какой-то мужик рассылает подписи.

У нас есть проблемы с допингом, но я восхищен, как моя страна, спортсмены и даже руководители с этим борются. Но есть перегибы: например, когда в социальных сетях мы поздравляем спортсменов с допинговым прошлым в их дни рождения. Хотя все иностранцы читают соцсети.

Родченков и его больные фантазии – это одна история, а другое, как мы действуем по допинговым правилам. В целом меня все устраивает. Но все еще есть экземпляры, которые пытаются это как-то оправдать», – сказал Губерниев.

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